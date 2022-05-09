Из Херсона уехала почти половина жителей, - глава Херсонской ОВА
Еще 20% уехали из области.
По предварительным подсчетам, с марта около 45% жителей выехали из Херсона.
Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута в интервью “Укринформу”.
"Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом", - сообщил Геннадий Лагута.
Он добавил, что официальных зеленых коридоров оккупанты не разрешали делать, поэтому люди рисковали жизнью и уезжали, организуясь в колонны. Сначала маршрут пролегал через Александровку и Снегиревку, а когда их закрыли оккупанты – через Давидов Брид в Кривой Рог. Однако уже больше недели эта дорога закрыта.
“Я знаю, что в селах люди шли даже пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот”, – рассказал глава Херсонской ОВА.
Лагута уточнил, что большинство жителей эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях.
Команда Херсонской ОВА ежедневно пытается договориться об открытии коридоров из наиболее пострадавших общин (Высокополье, Нововоронцовка, Большая Александровка, Калиновское). К сожалению, оккупанты не пропускают людей и угрожают расстрелом.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области из сел Высокопольского поселкового общества, часть которого оккупирована россиянами, самостоятельно эвакуировались 2100 жителей.
Сегодня, 9 мая, ГУ разведки Минобороны сообщило, что оккупанты в Херсоне ищут списки покинутых квартир, где планируют размещать своих военных. Также россияне хотят заставить воевать против ВСУ заключенных херсонской тюрьмы и планируют провести принудительную мобилизацию среди украинцев.