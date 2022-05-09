Из Херсона уехала почти половина жителей, - глава Херсонской ОВА

Еще 20% уехали из области.

Из Херсона уехала почти половина жителей, - глава Херсонской ОВА
Геннадій Лагута
Фото: Херсон ОНЛАЙН

По предварительным подсчетам, с марта около 45% жителей выехали из Херсона.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута в интервью “Укринформу”.

"Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом", - сообщил Геннадий Лагута.

Он добавил, что официальных зеленых коридоров оккупанты не разрешали делать, поэтому люди рисковали жизнью и уезжали, организуясь в колонны. Сначала маршрут пролегал через Александровку и Снегиревку, а когда их закрыли оккупанты – через Давидов Брид в Кривой Рог. Однако уже больше недели эта дорога закрыта.

“Я знаю, что в селах люди шли даже пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот”, – рассказал глава Херсонской ОВА.

Лагута уточнил, что большинство жителей эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях.

Команда Херсонской ОВА ежедневно пытается договориться об открытии коридоров из наиболее пострадавших общин (Высокополье, Нововоронцовка, Большая Александровка, Калиновское). К сожалению, оккупанты не пропускают людей и угрожают расстрелом.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области из сел Высокопольского поселкового общества, часть которого оккупирована россиянами, самостоятельно эвакуировались 2100 жителей.

Сегодня, 9 мая, ГУ разведки Минобороны сообщило, что оккупанты в Херсоне ищут списки покинутых квартир, где планируют размещать своих военных. Также россияне хотят заставить воевать против ВСУ заключенных херсонской тюрьмы и планируют провести принудительную мобилизацию среди украинцев.

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