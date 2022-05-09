Николаевские десантники уничтожили роSSийский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем

Десантники с 79-й одшбр "поздравили" оккупантов с Днем победы над нацизмом.

Николаевские десантники продолжают уничтожать роSSийских военных и их технику. Сегодня бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады поздравили оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, уничтожена очередная боевая бронированная машина "Тигр" – вместе с экипажем.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью 79-й отряда ДШВ ВС Украины.

Фото: facebook.com/79AMBUA

Фото: facebook.com/79AMBUA

Фото: facebook.com/79AMBUA

Ранее артиллерия 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады накрыла технику оккупантов. Видео из беспилотника также опубликовали в Facebook.

На нем зафиксировано возгорание нескольких вражеских машин после профессиональной работы артиллерийских подразделений николаевских десантников.

"Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко наводим артиллерию", – привела пресс-служба бригады слова командира подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, десантники 25-й бригады показали видео уничтожение танка оккупантов с помощью Javelin.