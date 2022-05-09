Николаевские десантники уничтожили роSSийский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем
Десантники с 79-й одшбр "поздравили" оккупантов с Днем победы над нацизмом.
Николаевские десантники продолжают уничтожать роSSийских военных и их технику. Сегодня бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады поздравили оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, уничтожена очередная боевая бронированная машина "Тигр" – вместе с экипажем.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью 79-й отряда ДШВ ВС Украины.
Ранее артиллерия 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады накрыла технику оккупантов. Видео из беспилотника также опубликовали в Facebook.
На нем зафиксировано возгорание нескольких вражеских машин после профессиональной работы артиллерийских подразделений николаевских десантников.
"Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко наводим артиллерию", – привела пресс-служба бригады слова командира подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, десантники 25-й бригады показали видео уничтожение танка оккупантов с помощью Javelin.