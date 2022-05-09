РоSSияне могут осуществить химическую атаку на "Азовсталь" 11 мая — депутат

Волонтер и депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин рассказал, что владеет информацией о том, что 11 мая оккупанты могут использовать химическое оружие против "Азовстали" в Мариуполе. Об этом он сообщил в видеосообщении на своей странице в Фейсбуке.

"Друзья, только что вышли люди из Мариуполя на связь, мне стало известно, что готовится большая химическая атака на "Азовсталь", и в Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят, наших героев хотят "выкурить" с завода, у них ничего не получается, они уже хотят применить такие вот геноцидные вещи", - отметил Лашин.