РоSSияне могут осуществить химическую атаку на "Азовсталь" 11 мая — депутат

Местных призывают с завтрашнего дня не выходить на улицу, информирует ZN.ua.

РоSSияне могут осуществить химическую атаку на
© t.me/polkazov

Волонтер и депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин рассказал, что владеет информацией о том, что 11 мая оккупанты могут использовать химическое оружие против "Азовстали" в Мариуполе. Об этом он сообщил в видеосообщении на своей странице в Фейсбуке.

"Друзья, только что вышли люди из Мариуполя на связь, мне стало известно, что готовится большая химическая атака на "Азовсталь", и в Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят, наших героев хотят "выкурить" с завода, у них ничего не получается, они уже хотят применить такие вот геноцидные вещи", - отметил Лашин.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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