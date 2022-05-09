Продолжаются мощные бои в Белогоровке и Рубежном

Оккупанты пытаются отобрать трассу Лисичанск – Бахмут.

Продолжаются мощные бои в Белогоровке и Рубежном
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что сейчас продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке.

По его словам, оккупанты пытаются отобрать "дорогу жизни" - трассу Лисичанск - Бахмут.

"Продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке. Рашисты пытаются отобрать у нас "дорогу жизни" трассу Лисичанск - Бахмут. Понтоном через Северский Донец россияне переправили технику на другой берег. Если закрепятся, то смогут развить наступление и приблизиться к дороге, отрезав Луганскую область - это будет означать потерю единого пути в безопасность и сообщение с другими областями. Верим в ВСУ! Чем бить орков есть. Как реку перешли, так назад и поплывут", - подчеркнул Гайдай.


Анна Конюченко, ZN.ua

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