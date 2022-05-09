173 человека, эвакуированных из «Азовстали», прибыли в Запорожье — Мариупольский городской совет

173 гражданских лица, эвакуированных накануне из металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, успешно прибыли в Запорожье. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram .

Согласно информации учреждения, 10 автобусов со спасенными людьми уже находятся на безопасной территории, подконтрольной украинским властям.

«10 автобусов с мариупольцами на территории свободной Украины. Спасибо за это всем героическим защитникам «Азовстали». Ценой трех жизней наших воинов и шести раненых бойцов удалось вытянуть и вывезти мирных с территории завода. Вооруженные силы Украины и полк «Азов» ценой сверхусилий не только держат оборону, но и спасают гражданских. А враг в это время бьет в спину. Цинично, коварно, по-русски», - говорится в обращении городского совета.