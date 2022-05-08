РоSSия атаковала Одессу тремя ракетами, разрушена зона отдыха

РоSSия атаковала Одессу тремя ракетами. Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, сообщает Суспильне.Одесса.

"Одну из ракет сбила ПВО, две другие попали в жилой район и разрушили зону отдыха. На месте возник пожар. Под завалами оказались около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Фото: Суспильне.Одесса

Фото: Суспильне.Одесса

Фото: Суспильне.Одесса

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате обстрела ранения получила молодая девушка.

Гостиничным комплексом, в который попала роSSийская ракета, владела фирма бывшего депутата Одесского облсовета от Партии регионов Сергея Демидова, сообщали ранее Схемы. Из-за миллионных долгов в 2010 году комплекс оформила на себя немецкая фирма. Ее уполномоченное лицо - Людмила Шумахер, в прошлом московская учительница. Однако Схемы отмечают, что Сергей Демидов и после соглашения называл себя советником гендиректора немецкого предприятия, поэтому, вероятно, через соглашение он вывел свою собственность на зарубежную фирму.

Напомним, что с вечера 8 мая до утра 10 мая в Одессе будет действовать продленный комендантский час. В настоящее время запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.