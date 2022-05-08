Венгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против РоSSии

Венгрия особенно сопротивляется именно шестому пакету санкций, информирует ZN.ua.

Венгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против РоSSии
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Венгрия продолжает блокировать попытки Европейского Союза ввести эмбарго на импорт роSSийской нефти, задерживая весь пакет санкций шестого пакета, направленных против РФ из-за войны войны в Украине. Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с состоявшимися в воскресенье, 8 мая, переговорами.

"Встреча 27 послов ЕС завершилась в воскресенье без соглашения. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни", - сказал источник.

Предложение ЕС направлено на запрет сырой нефти в течение следующих шести месяцев и продуктов нефтепереработки – до начала января. ЕС также предложил исключение Венгрии, Словакии и Чехии, поскольку они сильно зависят от роSSийской нефти.

"Но уступки не смогли убедить Венгрию, продолжавшую блокировать в воскресенье план по запрету на нефть, а также то, как финансировать переход от роSSийской энергии", - сообщает агентство.

ЕС настаивал, чтобы санкции были согласованы ко Дню победы, который празднуется в РоSSии 9 мая.

По сообщению Вloomberg, после неудачной попытки утвердить пакет санкций, лидеры стран "Большой семерки" должны провести видеозвонок, позже в воскресенье, чтобы обсудить, как эта задержка может ограничить те санкции, которые были объявлены ранее.


Лия Ильченко, ZN.ua

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