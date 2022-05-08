Венгрия в воскресенье снова сорвала переговоры по шестому пакету санкций против РоSSии
Венгрия особенно сопротивляется именно шестому пакету санкций, информирует
Венгрия продолжает блокировать попытки Европейского Союза ввести эмбарго на импорт роSSийской нефти, задерживая весь пакет санкций шестого пакета, направленных против РФ из-за войны войны в Украине. Об этом
"Встреча 27 послов ЕС завершилась в воскресенье без соглашения. Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни", - сказал источник.
Предложение ЕС направлено на запрет сырой нефти в течение следующих шести месяцев и продуктов нефтепереработки – до начала января. ЕС также предложил исключение Венгрии, Словакии и Чехии, поскольку они сильно зависят от роSSийской нефти.
"Но уступки не смогли убедить Венгрию, продолжавшую блокировать в воскресенье план по запрету на нефть, а также то, как финансировать переход от роSSийской энергии", - сообщает агентство.
ЕС настаивал, чтобы санкции были согласованы ко Дню победы, который празднуется в РоSSии 9 мая.
По сообщению Вloomberg, после неудачной попытки утвердить пакет санкций, лидеры стран "Большой семерки" должны провести видеозвонок, позже в воскресенье, чтобы обсудить, как эта задержка может ограничить те санкции, которые были объявлены ранее.