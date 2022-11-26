Нова суперзброя проти дронів-камікадзе: Пентагон розкрив деталі нового пакету допомоги Україні
США виділить новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.
Про це повідомляє сайт Білого дому.
Як повідомляється Пентагон надасть Україні:
• додаткові боєприпаси для NASAMS;
• 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним авіасистемам;
• боєприпаси для HIMARS;
• 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
• 10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;
• високошвидкісні протирадіолокаційні ракети Harm;
• 150 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;
• понад 100 легких тактичних машин;
• понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;
• понад 200 генераторів;
• запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.
Нагадаємо, 23 листопада Росія випустила по інфраструктурі України 70 ракет, 51 з них силам ППО вдалося збити. Внаслідок удару залишилися знеструмленими багато областей.