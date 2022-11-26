Нова суперзброя проти дронів-камікадзе: Пентагон розкрив деталі нового пакету допомоги Україні

США виділить новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

Як повідомляється Пентагон надасть Україні:

• додаткові боєприпаси для NASAMS;

• 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним авіасистемам;

• боєприпаси для HIMARS;

• 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

• 10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;

• високошвидкісні протирадіолокаційні ракети Harm;

• 150 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;

• понад 100 легких тактичних машин;

• понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;

• понад 200 генераторів;

• запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Нагадаємо, 23 листопада Росія випустила по інфраструктурі України 70 ракет, 51 з них силам ППО вдалося збити. Внаслідок удару залишилися знеструмленими багато областей.