В Днепропетровской области от сдетонировавшего кассетного боеприпаса погиб ребенок — глава ОВА

В Днепропетровской области уже шестеро детей погибли из-за боеприпасов от кассетных снарядов. В частности, сегодня, 8 мая, в Синельниковском районе погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала… Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов», - говорится в сообщении.

Глава ОВА призвал не трогать остающуюся после вражеских атак взрывчатку.

«Увидели подозрительный предмет – зовите спасателей или полицию», – подчеркнул Резниченко.

По его словам, кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной.

«Эта война вероломная. Она рядом, даже когда незаметна. Будьте осторожны. Это сохранит вашу жизнь и жизнь тех, кто рядом», - написал глава ОВА.