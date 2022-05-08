С нулевой поддержкой "Азов" уничтожил в Мариуполе 2 500 оккупантов и ранил 5 000, - Самойленко

Полк искал тактику с 2014 года.

С нулевой поддержкой "Азов" уничтожил в Мариуполе 2 500 оккупантов и ранил 5 000, - Самойленко
Фото: скриншот

Защитники Мариуполя ликвидировали более 2 500 роSSийских оккупантов и ранили 5 000. Это без поддержки авиации и артиллерии.

Об этом во время пресс-конференции рассказал офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

"Мы также уничтожили более 60 танков и подбили 30. Это более 10% потерь врага по всей стране. Такая же ситуация с БТР, артиллерийскими системами. И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из РФ. 150 прилетов в день. У нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки", - отметил боец.

Он подчеркнул, что полк "Азов" еще с 2014 года анализировал военные операции для того, чтобы исследовать лучшие и эффективные тактики.

"Именно поэтому мы так долго удерживаем Мариуполь", – подчеркнул Илья Самойленко.

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