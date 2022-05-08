Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области, обесточены Лисичанск и Северодонецк — глава ОВА

Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области. В результате удара обесточены Лисичанск и Северодонецк, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Утром роSSийская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары», – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, о количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно.

«Однако снова имеем разрушение объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке», - отметил Гайдай.

Он добавил, что как только ситуация будет разрешать, аварийные бригады отправятся на обследование.