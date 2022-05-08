Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области, обесточены Лисичанск и Северодонецк — глава ОВА

Пострадали объекты критической инфраструктуры.

Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области. В результате удара обесточены Лисичанск и Северодонецк, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Утром роSSийская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары», – говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, о количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно.

«Однако снова имеем разрушение объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке», - отметил Гайдай.

Он добавил, что как только ситуация будет разрешать, аварийные бригады отправятся на обследование.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области — аудиоперехват СБУРоSSийские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области — аудиоперехват СБУ
В Харьковской области ВСУ могут в ближайшее время продвинуться к роSSийской границе — ISWВ Харьковской области ВСУ могут в ближайшее время продвинуться к роSSийской границе — ISW
Разрушения от войны зафиксированы в 66,7% Киевской области — глава ОВАРазрушения от войны зафиксированы в 66,7% Киевской области — глава ОВА
РоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВАРоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВА
Свозят войска из россии: где Харьковщине оккупанты готовят наступлениеСвозят войска из россии: где Харьковщине оккупанты готовят наступление
В Приднестровье войска находятся в полной боевой готовностиВ Приднестровье войска находятся в полной боевой готовности
От авиаудара по школе в Белогоровке по предварительным данным погибли 60 человек — глава Луганской ОВАОт авиаудара по школе в Белогоровке по предварительным данным погибли 60 человек — глава Луганской ОВА
Путин перекидывает войска из Сирии в Украину — ПодолякПутин перекидывает войска из Сирии в Украину — Подоляк
РоSSияне гибнут десятками: свежие данные о ситуации в Луганской областиРоSSияне гибнут десятками: свежие данные о ситуации в Луганской области
Войска в полной боевой готовности на границе с Одесчиной: важные правила для местных на ближайшие дниВойска в полной боевой готовности на границе с Одесчиной: важные правила для местных на ближайшие дни
Последние новости
Подгружаем последние новости