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2022-05-08
Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области, обесточены Лисичанск и Северодонецк — глава ОВА
Пострадали объекты критической инфраструктуры.
Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области. В результате удара обесточены Лисичанск и Северодонецк,
«Утром роSSийская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары», – говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, о количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно.
«Однако снова имеем разрушение объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке», - отметил Гайдай.
Он добавил, что как только ситуация будет разрешать, аварийные бригады отправятся на обследование.
Анастасия Гурин, ZN.ua