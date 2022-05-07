В пятницу враг 24 раза обстрелял жилые районы Луганской области

6 мая россияне 24 раза обстреляли жилые районы Луганской области. Многочисленные повреждения получили Горная и Попаснянская общины.

В Северодонецке под обстрелы попала больница в старой части города. Предприятие "Азот" враг продолжает обстреливать из артиллерии, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

После каждой атаки пиротехники проверяют промышленные площади на наличие неразорванных снарядов.

Фото: Сергей Гайдай

"Действительно, в области еще остается достаточно людей. Есть многоэтажки, где проживают только по одному лицу, но есть случаи, когда не выехали десятки соседей. По ним россияне и бьют. Открывали огонь 24 раза, разрушили или повредили 36 домов, 11 домов они разрушили в Золотом, 10 – в Попасной, пять многоэтажек – в Северодонецке, который под плотным огнем оказывался дважды за день, четыре – в Рубежном. В Лисичанске два дома не подлежат восстановлению – это признак "русского мира", – заявил Гайдай.

Фото: Сергей Гайдай

Один дом в Лисичанске удалось спасти. Поступает также информация по разрушениям жилого фонда в Горном и Ореховом.

Гайдай добавил, что вчера на территории Донецкой и Луганской областей отразили восемь атак врага, уничтожили три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники. Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Для эвакуации жителей Луганской и Донецкой областей в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд Покровск – Днепр – Львов.

По данным Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь продолжается блокирование подразделений сил обороны в районе Азовстали. Враг совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.