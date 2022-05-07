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2022-05-07
Украина больше не хочет хранить у себя отработанное ядерное топливо: предложенное решение не понравится РоSSии
Будет разработана новая концепция Зоны отчуждения.
Министр Минсреды Руслан Стрелец провел встречу с главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгением Крамаренко, в ходе которого поставил задачу наработать новую концепцию развития Чернобыльской зоны. Об этом
В частности, по словам министра, нужно сделать все, чтобы в рамках репараций за вторжение РоSSии в Украину отработанные ядерные отходы отправились на хранение в страну-агрессор.
Лия Ильченко, ZN.ua