Министр Минсреды Руслан Стрелец провел встречу с главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгением Крамаренко, в ходе которого поставил задачу наработать новую концепцию развития Чернобыльской зоны. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В частности, по словам министра, нужно сделать все, чтобы в рамках репараций за вторжение РоSSии в Украину отработанные ядерные отходы отправились на хранение в страну-агрессор.