Украина больше не хочет хранить у себя отработанное ядерное топливо: предложенное решение не понравится РоSSии

Будет разработана новая концепция Зоны отчуждения.

Украина больше не хочет хранить у себя отработанное ядерное топливо: предложенное решение не понравится РоSSии

Министр Минсреды Руслан Стрелец провел встречу с главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгением Крамаренко, в ходе которого поставил задачу наработать новую концепцию развития Чернобыльской зоны. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В частности, по словам министра, нужно сделать все, чтобы в рамках репараций за вторжение РоSSии в Украину отработанные ядерные отходы отправились на хранение в страну-агрессор.


Лия Ильченко, ZN.ua

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