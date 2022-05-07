В Херсонской области войска РФ усиливают фильтрационные меры

В области обыски и похищения людей не останавливаются.

В Херсонской области войска РФ усиливают фильтрационные меры
© Sova

Заместитель главы Херсонской областной рады Юрий Соболевский заявил, что в Херсонской области войска РФ усиливают фильтрационные меры – "зачищают" область от людей, угрожающих оккупационному режиму.

"Продолжает идти наращивание мероприятий, направленных на зачистку области от людей, угрожающих оккупационному режиму. Увеличивается количество блокпостов, мобильные группы орков ежедневно меняют локации по фильтрационным проверкам населения. Проверяют документы и обыскивают не только автотранспорт, но и выборочно велосипедистов, прохожих, общественный транспорт ", - подчеркнул Соболевский в Facebook.

По его словам, в Херсонской области обыски и похищение людей не останавливаются.


Анна Конюченко, ZN.ua

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