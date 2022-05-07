В ВР предлагают дополнительные выплаты бюджетникам и журналистам в случае инвалидности или смерти в результате войны

Законопроект предусматривает установление единовременного пособия для пострадавших или их семей.

В ВР предлагают дополнительные выплаты бюджетникам и журналистам в случае инвалидности или смерти в результате войны
Олександр Корнієнко
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

В парламенте зарегистрирован проект закона об установлении единовременной помощи для пострадавших от военной агрессии против Украины госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов и членов их семей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко.

"После недавнего посещения Николаева, где от роSSийских обстрелов на рабочем месте погибли и были ранены десятки госслужащих, я инициировал обсуждение проекта закона о поддержке работников во время прохождения государственной службы, исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности" , – написал первый вице-спикер.

Корниенко отметил, что вместе с коллегами зарегистрировал в ВР Украины соответствующий законопроект (№7353).

"С первых дней войны сотни тысяч госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов, рискуя своей жизнью и здоровьем, обеспечивают работу органов госвласти и местного самоуправления, объектов критической инфраструктуры, а также освещают ужасы войны в СМИ и доносят миру правду о зверствах роSSийских захватчиков. Есть случаи гибели и ранений при исполнении должностных обязанностей", – подчеркнул он.

По словам Корниенко, данный законопроект предусматривает установление единовременной помощи для пострадавших или их семей.

Проектом предлагаются следующие выплаты. Если у работника возникла вызванная войной инвалидность:

  • I группы – 800 тыс. гривен;
  • ІІ группы – 500 тыс. гривен;
  • ІІІ группы – 200 тыс. гривен.

При гибели работника/работницы сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 млн. гривен.

Выплаты будут производиться за счет резервного фонда бюджета и поступлений от правительств зарубежных стран, международных организаций, доноров (через гранты и безвозвратную помощь). Кроме того, согласно нормам и принципам международного права, выплаченные пострадавшим средства будут подлежать возмещению от государства-агрессора.

Напомним, пострадавшие от войны семьи с детьми могут получить финансовую помощь. Программу "Спільно" организовало Министерство социальной политики и ЮНИСЕФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
С начала войны против Украины армия РФ потеряла уже более 25 тысяч солдат — Генштаб ВСУС начала войны против Украины армия РФ потеряла уже более 25 тысяч солдат — Генштаб ВСУ
Ни войны, ни конфликта, ни вторжения — Совбез ООН выразил «глубокую обеспокоенность» в первом коллективном документе о ситуации в УкраинеНи войны, ни конфликта, ни вторжения — Совбез ООН выразил «глубокую обеспокоенность» в первом коллективном документе о ситуации в Украине
В Броварах запретили УПЦ Московского патриархата до конца войныВ Броварах запретили УПЦ Московского патриархата до конца войны
Украина может обучать британских солдат после войны с Россией – министр обороны БританииУкраина может обучать британских солдат после войны с Россией – министр обороны Британии
В ЕС предлагают освободить Венгрию, Словакию и Чехию от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года — BloombergВ ЕС предлагают освободить Венгрию, Словакию и Чехию от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года — Bloomberg
Близкое окружение Путина желает его смерти – ГрозевБлизкое окружение Путина желает его смерти – Грозев
Байден и Шольц не признают легитимность изменения границ Украины по итогам войныБайден и Шольц не признают легитимность изменения границ Украины по итогам войны
Экс-глава МИД Германии: Европе после войны в Украине придется строить собственное ядерное сдерживаниеЭкс-глава МИД Германии: Европе после войны в Украине придется строить собственное ядерное сдерживание
РоSSияне совершили более 9800 военных преступлений за 70 дней войны, – ВенедиктоваРоSSияне совершили более 9800 военных преступлений за 70 дней войны, – Венедиктова
СБУ задержала в Харькове майора полиции, работавшего на РоSSию с начала войныСБУ задержала в Харькове майора полиции, работавшего на РоSSию с начала войны
Последние новости
Подгружаем последние новости