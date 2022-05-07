В ВР предлагают дополнительные выплаты бюджетникам и журналистам в случае инвалидности или смерти в результате войны

Законопроект предусматривает установление единовременного пособия для пострадавших или их семей.

В парламенте зарегистрирован проект закона об установлении единовременной помощи для пострадавших от военной агрессии против Украины госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов и членов их семей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко.

"После недавнего посещения Николаева, где от роSSийских обстрелов на рабочем месте погибли и были ранены десятки госслужащих, я инициировал обсуждение проекта закона о поддержке работников во время прохождения государственной службы, исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности" , – написал первый вице-спикер.

Корниенко отметил, что вместе с коллегами зарегистрировал в ВР Украины соответствующий законопроект (№7353).

"С первых дней войны сотни тысяч госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов, рискуя своей жизнью и здоровьем, обеспечивают работу органов госвласти и местного самоуправления, объектов критической инфраструктуры, а также освещают ужасы войны в СМИ и доносят миру правду о зверствах роSSийских захватчиков. Есть случаи гибели и ранений при исполнении должностных обязанностей", – подчеркнул он.

По словам Корниенко, данный законопроект предусматривает установление единовременной помощи для пострадавших или их семей.

Проектом предлагаются следующие выплаты. Если у работника возникла вызванная войной инвалидность:

I группы – 800 тыс. гривен;

ІІ группы – 500 тыс. гривен;

ІІІ группы – 200 тыс. гривен.

При гибели работника/работницы сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 млн. гривен.

Выплаты будут производиться за счет резервного фонда бюджета и поступлений от правительств зарубежных стран, международных организаций, доноров (через гранты и безвозвратную помощь). Кроме того, согласно нормам и принципам международного права, выплаченные пострадавшим средства будут подлежать возмещению от государства-агрессора.

Напомним, пострадавшие от войны семьи с детьми могут получить финансовую помощь. Программу "Спільно" организовало Министерство социальной политики и ЮНИСЕФ.