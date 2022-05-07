НАТО не будет участвовать в войне РФ против Украины – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс НАТО Столтенберг заявил, что НАТО не будет участвовать в войне РФ против Украины. Однако, по его словам, Альянс будет оказывать массовую поддержку Украине.

"Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не перекинулась на другие страны. Вот почему мы не направляем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО намеренно не является частью войны", - отметил Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам генсека, Альянс всегда должен быть готов к возникновению масштабной войны.

НАТО увеличивает военное присутствие и защиту восточного фланга.

"Мы не оставляем места для недоразумений или просчетов. Москва должна понимать: нападение на страну НАТО будет нападением на все 30 государств-членов", - добавил Столтенберг.