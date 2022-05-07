РоSSияне обстреляли ракетами город Карловка в Полтавской области, повреждена инфраструктура (обновлено)

Информация о потерпевших уточняется.

РоSSияне обстреляли ракетами город Карловка в Полтавской области, повреждена инфраструктура (обновлено)
Дмитро Лунін
Фото: facebook.com/lunin.official

РоSSийский враг ударил ракетами по городу Карловке в Полтавской области.

Об этом в Телеграм сообщил глава Полтавской Областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Прилет в объект инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.

Обновление. Жертв и пострадавших в результате вражеского удара по инфраструктуре в Карловке нет, сообщил Лунин.

Пожар уже ликвидирован.

Взрывной волной повреждены оконные стекла в зданиях, расположенных неподалеку.

Напомним, 24 апреля РоSSия нанесла массированные ракетные удары по г. Кременчуг Полтавской области. По информации ОВА, попали девять ракет. В результате ракетных обстрелов Кременчуга погиб один человек, семеро пострадали.

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