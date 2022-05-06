Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца посетить Киев 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести диалог с должностными лицами Германии. В целях усиления давления на РоSSию и более конструктивного сотрудничества с ФРГ он пригласил канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая.

В интервью с журналистами британского аналитического центра Chatham House Зеленский отметил, что такой шаг со стороны главы немецкого правительства сблизит две страны, несмотря на определенную напряженность, возникшую в последние месяцы.

«Что касается господина Шольца, то я считаю, что ему нужно посетить Украину. Я его не раз приглашал. Он мог бы сделать очень сильный политический шаг, приехав сюда 9 мая. Я думаю, что не стоит объяснять – все вы должны понимать, почему. Бывают моменты в истории, когда мы должны делать определенные шаги ради нашего единства, даже если есть холод в отношениях», - заявил президент.