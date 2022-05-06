Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца посетить Киев 9 мая

Президент Украины считает, что встреча поможет стабилизировать напряженные отношения с ФРГ, информирует ZN.ua.

Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца посетить Киев 9 мая
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести диалог с должностными лицами Германии. В целях усиления давления на РоSSию и более конструктивного сотрудничества с ФРГ он пригласил канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая.

В интервью с журналистами британского аналитического центра Chatham House Зеленский отметил, что такой шаг со стороны главы немецкого правительства сблизит две страны, несмотря на определенную напряженность, возникшую в последние месяцы.

«Что касается господина Шольца, то я считаю, что ему нужно посетить Украину. Я его не раз приглашал. Он мог бы сделать очень сильный политический шаг, приехав сюда 9 мая. Я думаю, что не стоит объяснять – все вы должны понимать, почему. Бывают моменты в истории, когда мы должны делать определенные шаги ради нашего единства, даже если есть холод в отношениях», - заявил президент.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Кремль не верит в привлечение к ответственности за военные преступления – ЗеленскийКремль не верит в привлечение к ответственности за военные преступления – Зеленский
В селе Мощун в Киевской области уничтожено 2 тыс домов из 2,8 тысВ селе Мощун в Киевской области уничтожено 2 тыс домов из 2,8 тыс
Зеленский отреагировал на убийство россиянами пленных — переговоры могут прекратитьсяЗеленский отреагировал на убийство россиянами пленных — переговоры могут прекратиться
В Киеве пока не планируют вводить комендантский час на 8-9 мая, - КличкоВ Киеве пока не планируют вводить комендантский час на 8-9 мая, - Кличко
Генерал Павлюк высказался о повторном наступлении россиян на Киев: "Просчитываем и готовимся"Генерал Павлюк высказался о повторном наступлении россиян на Киев: "Просчитываем и готовимся"
Обними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фотоОбними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фото
Во всех населенных пунктах Киевщины восстановлено централизованное водоснабжение - ОВАВо всех населенных пунктах Киевщины восстановлено централизованное водоснабжение - ОВА
На Киевщине приостановили деятельность УПЦ МП: что оказалось под запретомНа Киевщине приостановили деятельность УПЦ МП: что оказалось под запретом
В Киев прибыли министры иностранных дел Литвы, Латвии и ЭстонииВ Киев прибыли министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии
Киевлянка Наташа Королева в РФ выступила с рашистами на концерте в честь "победы"Киевлянка Наташа Королева в РФ выступила с рашистами на концерте в честь "победы"
Последние новости
Подгружаем последние новости