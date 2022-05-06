На Херсонщине самостоятельно эвакуировались из оккупации 2100 человек, – глава ОВА

Люди выехали в направлении Днепропетровской области.

На Херсонщине самостоятельно эвакуировались из оккупации 2100 человек, – глава ОВА
Геннадій Лагута
Фото: Херсон ОНЛАЙН

В Херсонской области из сел Высокопольского поселкового общества, часть которого оккупирована россиянами, самостоятельно эвакуировались 2100 жителей.

Об этом говорится в сообщении в Facebook Херсонской облгосадминистрации.

"Местное население пешком и по возможности транспортными средствами в численности 2100 человек (Выскополье, Архангельское, Княжевка) самостоятельно эвакуировалось в направлении Днепропетровской области", - сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

По его словам, во всей громаде отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. Ведутся активные боевые действия. Все население нуждается в срочной эвакуации и гуманитарной помощи. Все административные здания разрушены.

Напомним, сегодня, по сообщениям местных жителей, в Херсоне оккупанты устроили глобальный “шмон”. В городе поставили очень много блокпостов, в том числе там, где раньше никогда не ставили. Значительно жестче проверяют всех людей. Таким образом оккупанты готовятся к 9 мая.

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