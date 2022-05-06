Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
После уничтожения крейсера командование Черноморского флота РФ боялось потерять последние три боевых судна, отведя их подальше от украинского побережья, и это дало ВСУ определенные возможности, информирует
После того, как 14 апреля две украинские ракеты потопили крейсер «Москва», у Черноморского флота РФ осталось всего три крупных боевых судна. Лучшее и самое важное из них – это новый фрегат «Адмирал Макаров».
И это делает 125-метровый корабль наиболее ценной мишенью для ракет и беспилотников ВМС Украины, пишет