После того, как 14 апреля две украинские ракеты потопили крейсер «Москва», у Черноморского флота РФ осталось всего три крупных боевых судна. Лучшее и самое важное из них – это новый фрегат «Адмирал Макаров».

И это делает 125-метровый корабль наиболее ценной мишенью для ракет и беспилотников ВМС Украины, пишет Forbes . Издание признается, что не знает наверняка, охотятся ли украинские «Байрактары» и «Нептуны» на «Адмирала Макарова», равно как и на два других судна того же класса. Во всяком случае, командование роSSийского флота в Черном море осознает опасность. Многочисленные доказательства говорят, что шкипер «Адмирала Макарова» старается держать фрегат подальше от украинского побережья. Дистанция может защитить роSSийский фрегат. Но из-за нее же судно не способно выполнять свою военную роль, а именно защищать другие суда Черноморского флота от воздушных и ракетных атак.