Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»

После уничтожения крейсера командование Черноморского флота РФ боялось потерять последние три боевых судна, отведя их подальше от украинского побережья, и это дало ВСУ определенные возможности, информирует ZN.ua.

Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
© Министерство обороны РФ

После того, как 14 апреля две украинские ракеты потопили крейсер «Москва», у Черноморского флота РФ осталось всего три крупных боевых судна. Лучшее и самое важное из них – это новый фрегат «Адмирал Макаров».

И это делает 125-метровый корабль наиболее ценной мишенью для ракет и беспилотников ВМС Украины, пишет Forbes. Издание признается, что не знает наверняка, охотятся ли украинские «Байрактары» и «Нептуны» на «Адмирала Макарова», равно как и на два других судна того же класса. Во всяком случае, командование роSSийского флота в Черном море осознает опасность. Многочисленные доказательства говорят, что шкипер «Адмирала Макарова» старается держать фрегат подальше от украинского побережья. Дистанция может защитить роSSийский фрегат. Но из-за нее же судно не способно выполнять свою военную роль, а именно защищать другие суда Черноморского флота от воздушных и ракетных атак.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Папа Римский назвал варварством бомбардировку Россией МариуполяПапа Римский назвал варварством бомбардировку Россией Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
"Тратят последние резервы": Арестович объяснил главную "дурость" военной операции россиян"Тратят последние резервы": Арестович объяснил главную "дурость" военной операции россиян
У острова Змеиный загорелся роSSийский фрегат, – СМИУ острова Змеиный загорелся роSSийский фрегат, – СМИ
Украина может обучать британских солдат после войны с Россией – министр обороны БританииУкраина может обучать британских солдат после войны с Россией – министр обороны Британии
НАТО заявило о готовности увеличить присутствие у границ Швеции и в Балтийском мореНАТО заявило о готовности увеличить присутствие у границ Швеции и в Балтийском море
Оккупанты накрыли Днепропетровщину из "Градов": появились данные о последствияхОккупанты накрыли Днепропетровщину из "Градов": появились данные о последствиях
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Экс-глава МИД Германии: Европе после войны в Украине придется строить собственное ядерное сдерживаниеЭкс-глава МИД Германии: Европе после войны в Украине придется строить собственное ядерное сдерживание
После разговора с Путиным Макрон увеличил общую французскую поддержку Украины до $2 миллиардовПосле разговора с Путиным Макрон увеличил общую французскую поддержку Украины до $2 миллиардов
Как выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутникаКак выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутника
«Готовьтесь, братья»: Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины«Готовьтесь, братья»: Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости