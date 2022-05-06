"Больше 30% территории РоSSии": роSSийские рельсовые партизаны поделились картой сопротивления

РоSSийские рельсовые партизаны утверждают, что организованное антивоенное сопротивление в РоSSии сейчас покрывает более 30% территории страны.

На канале антивоенного партизанского движения "Останови вагоны" появилась карта железнодорожного сопротивления, согласно которой можно выделить четыре выраженных очага сопротивления: в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также на Урале и на Дальнем Востоке, информирует Апостроф.

Партизаны уточняют, что на данный момент в РоSSии действует два вида железнодорожного сопротивления: организованное и хаотичное, в котором может поучаствовать каждый желающий.

"Организованное — небольшие закрытые "клубы", которые занимаются более сложными диверсиями: закладывают взрывчатку, пускают поезда под откос и т.д. Это требует планирования и более серьёзных мер безопасности", — пишут активисты. Также они уточняют, что на карте выделены регионы, где действует именно организованное сопротивление.

В РоSSии действует не менее 20 организованных групп рельсовых партизан. Интересно, что география железнодорожного сопротивления почти полностью совпадает с географией пожаров на заводах и оружейных складах после 24 февраля. Эти поджоги международные журналисты также связывают со роSSийско-украинской войной.


Иван Троянов, Апостроф

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