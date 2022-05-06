Оккупанты усилили применение авиации и артиллерии по Запорожской области — ОВА

Под прицелом рашистов прежде всего Гуляйполе и Орехов.

Оккупанты усилили применение авиации и артиллерии по Запорожской области — ОВА
© Евгения Назарова/ Радио Свобода

Голова Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев рассказал, что оккупанты усилили применение авиации и артиллерии в области. Его слова цитирует пресс-служба ОВА.

"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения. Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами роSSийская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносится ракетные и авиаудары", – рассказывает Арефьев.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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