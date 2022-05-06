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2022-05-06
Оккупанты усилили применение авиации и артиллерии по Запорожской области — ОВА
Под прицелом рашистов прежде всего Гуляйполе и Орехов.
© Евгения Назарова/ Радио Свобода
Голова Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев рассказал, что оккупанты усилили применение авиации и артиллерии в области. Его слова цитирует
"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения. Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами роSSийская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносится ракетные и авиаудары", – рассказывает Арефьев.
Виктория Хмилевская, ZN.ua