«К сожалению, эта война длительная»: Олесь Доний

«К сожалению, эта война длительная»: Олесь Доний

Политик, общественный деятель Олесь Доний рассказал о территориях и народах, которые РоSSии удалось и не удалось ассимилировать.

Об этом стало известно из нового выпуска программы «Личность» с Сергеем Дойко.

«Есть территории, которые не дались в РоSSийской империи, затем не дались в СССР к ассимиляции и завоевали независимость. Как поляки, как Финляндия, как Украина. Это зависит от внутреннего ядра нации. Но есть и другие примеры. Есть этносы, которые РоSSийской империи удалось ассимилировать и, в частности, в результате такого перемешивания населения. Есть такие, которые еще в состоянии соревнования, их теоретически можно возродить и здесь упрек нашим элитам и интеллектуалам, что мы мало сотрудничали с национальными движениями роSSийской империи. Мы только с чеченцами работали, но нормальные чеченцы там были истреблены, а сейчас там кадыровцы взяли верх», - заявил он.

«Но мы не издавали в свое время учебники с татарской историей. Не на крымскотатарском, а на татарском, чтобы пытаться усилить это движение. Не работали с якутами, тувинцами, которые сейчас приходят и уничтожают украинцев в рядах русских фашистов. Извините, это тувинцы, которые были одними из первых, устраивавших в 1986-1988 годах восстание против россиян. Они их резали. Теперь, как и кадыровцы, РоSSия их использует в борьбе против независимой Украины. Значит, мы там недоработали», - уверен политик.

«К сожалению, эта война длительная. Нам нужно бороться не только на наших границах, не только внутри Украины. Внутри РоSSии нужно бороться», - резюмировал Олесь Доний.


user, politeka.net

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