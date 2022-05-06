Ядерное оружие на войне в Украине РоSSия применять не будет – МИД РФ

Но какие планы действительно в голове у Путина, не знает никто, информирует ZN.ua.

Ядерное оружие на войне в Украине РоSSия применять не будет – МИД РФ
© Минобороны РФ

РоSSия пообещала не применять ядерное оружие на войне в Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель директора Департамента информации МИД РФ Алексей Зайцев.

Он утверждает, что РоSSия якобы «твердо соблюдает принципы», согласно которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

«Сценарии возможного применения ядерного оружия четко прописаны в роSSийских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине», - сказал он.

Также Зайцев напомнил о совместных заявлениях РоSSии с США и другими членами ядерной пятерки по поводу недопустимости применения ядерного оружия, провозглашенные в прошлом и начале этого года.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Папа Римский назвал варварством бомбардировку Россией МариуполяПапа Римский назвал варварством бомбардировку Россией Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Почти 25 тысяч оккупантов никогда не увидят родных: данные по потерям РоSSии на войне на 6 маяПочти 25 тысяч оккупантов никогда не увидят родных: данные по потерям РоSSии на войне на 6 мая
CNN: Экс-генерал США объяснил, чего Украине не хватает для победыCNN: Экс-генерал США объяснил, чего Украине не хватает для победы
РоSSия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату: «Есть намерения»РоSSия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату: «Есть намерения»
Не будет никаких «дедов на палочках»: Филатов высказался о праздновании 9 мая в ДнепреНе будет никаких «дедов на палочках»: Филатов высказался о праздновании 9 мая в Днепре
РоSSия почти окружила Северодонецк и пытается штурмовать его с нескольких сторон – глава ВГАРоSSия почти окружила Северодонецк и пытается штурмовать его с нескольких сторон – глава ВГА
РоSSияне угрожают репрессиями жителям оккупированных территорий за отказ получить "гражданство" псевдореспублик, - ГУРРоSSияне угрожают репрессиями жителям оккупированных территорий за отказ получить "гражданство" псевдореспублик, - ГУР
РоSSия снова пылает: на крупнейшем рынке Владикавказа вспыхнул пожар, густой дым накрыл окрестностиРоSSия снова пылает: на крупнейшем рынке Владикавказа вспыхнул пожар, густой дым накрыл окрестности
Германия поставит Украине семь самоходных гаубицГермания поставит Украине семь самоходных гаубиц
РоSSийские захватчики убили уже 223 ребенка в Украине — Офис генпрокурораРоSSийские захватчики убили уже 223 ребенка в Украине — Офис генпрокурора
РоSSия все еще хочет что-то получить до 9 мая, например «Азовсталь» — британская разведкаРоSSия все еще хочет что-то получить до 9 мая, например «Азовсталь» — британская разведка
Последние новости
Подгружаем последние новости