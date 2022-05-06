Ядерное оружие на войне в Украине РоSSия применять не будет – МИД РФ

РоSSия пообещала не применять ядерное оружие на войне в Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель директора Департамента информации МИД РФ Алексей Зайцев.

Он утверждает, что РоSSия якобы «твердо соблюдает принципы», согласно которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

«Сценарии возможного применения ядерного оружия четко прописаны в роSSийских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине», - сказал он.