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2022-05-06
Ядерное оружие на войне в Украине РоSSия применять не будет – МИД РФ
© Минобороны РФ
РоSSия пообещала не применять ядерное оружие на войне в Украине. Соответствующее заявление сделал заместитель директора Департамента информации МИД РФ Алексей Зайцев.
Он утверждает, что РоSSия якобы «твердо соблюдает принципы», согласно которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
«Сценарии возможного применения ядерного оружия четко прописаны в роSSийских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине», - сказал он.
Также Зайцев напомнил о совместных заявлениях РоSSии с США и другими членами ядерной пятерки по поводу недопустимости применения ядерного оружия, провозглашенные в прошлом и начале этого года.
Анастасия Дэйна, ZN.ua