У РоSSии есть намерения 9 мая объявить полноценную войну — Шмыгаль

Однако пока ни у кого нет точного понимания, произойдет это, или нет, информирует ZN.ua.

У РоSSии есть намерения 9 мая объявить полноценную войну — Шмыгаль
© Офис президента

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что данные спецслужб наших союзников свидетельствуют о том, что РоSSия все же намерена 9 мая объявить полноценную войну, поскольку сейчас Москва называет боевые действия "спецоперацией". Об этом Шмигаль заявил во время пятничного брифинга.

"По данным партнерских спецслужб у РоSSии есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это – будем смотреть, - сказал Шмигаль. - Во всяком случае, мы будем бороться до полной победы над оккупантом".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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