У РоSSии есть намерения 9 мая объявить полноценную войну — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что данные спецслужб наших союзников свидетельствуют о том, что РоSSия все же намерена 9 мая объявить полноценную войну, поскольку сейчас Москва называет боевые действия "спецоперацией". Об этом Шмигаль заявил во время пятничного брифинга .

"По данным партнерских спецслужб у РоSSии есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это – будем смотреть, - сказал Шмигаль. - Во всяком случае, мы будем бороться до полной победы над оккупантом".