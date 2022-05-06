CNN: Экс-генерал США объяснил, чего Украине не хватает для победы

По его словам, сейчас западная помощь сосредоточена на срочных потребностях украинской армии, но требуется более стратегический подход, информирует ZN.ua.

CNN: Экс-генерал США объяснил, чего Украине не хватает для победы
© Офис президента

Чтобы Украина победила в войне, США и другие союзники должны помочь ей построить специальные стратегические силы, состоящие из пяти бригад. Эти 40 тысяч солдат будут хорошо подготовлены для ведения наступательных операций, чтобы заставить РоSSию уйти с украинской территории.

Об этом в интервью CNN сказал бывший начальник командования сил специального назначения США в Европе генерал Майк Репасс. Он убежден, что международное сообщество должно сильно повысить свою поддержку, если оно хочет, чтобы Украина смогла изгнать агрессора со своей территории. Издание напоминает, что Репасс на протяжении последних 6 лет сотрудничал с ВСУ по заказу правительства США.

По его мнению, у украинской армии сейчас нет достаточного количества оборудования, огневой силы и подготовленных солдат, чтобы победить в войне.

«В РоSSии всегда будет больше войск. Они не обязательно будут лучше, но их будет больше. Как когда-то Сталин говорил: «Количество всегда переходит в качество». Большинство понимают, что это будет битва на истощение. И в какой-то момент ситуация начнет склоняться в пользу РоSSии, если не будет дополнительных украинских сил», – сказал Репасс.

Он добавил, что в странах НАТО и международном сообществе появляется осознание, что придется сделать еще что-нибудь, кроме обеспечения украинской армии ресурсами в нынешней битве. По мнению бывшего американского генерала, сейчас США и союзники должны сделать четыре вещи. Во-первых, ослабить РоSSию, повышая украинские военные возможности. Во-вторых, сдержать Москву, наращивая оборонительные возможности НАТО. В-третьих, деградировать вооруженные силы РФ и их возможности. И в-четвертых, позаботиться, чтобы РоSSия обязательно потерпела поражение в Украине. А это можно сделать путем построения стратегических и оперативных резервных сил для Украины, способных проводить наступательные операции, чтобы вытеснить роSSийские войска с украинской территории и защитить границы страны.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Папа Римский назвал варварством бомбардировку Россией МариуполяПапа Римский назвал варварством бомбардировку Россией Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату: «Есть намерения»РоSSия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату: «Есть намерения»
"Пункт ВСУ в больнице": в командовании "Юг" рассказали, для чего россияне придумали этот циничный фейк"Пункт ВСУ в больнице": в командовании "Юг" рассказали, для чего россияне придумали этот циничный фейк
Германия поставит Украине семь самоходных гаубицГермания поставит Украине семь самоходных гаубиц
Киевлянка Наташа Королева в РФ выступила с рашистами на концерте в честь "победы"Киевлянка Наташа Королева в РФ выступила с рашистами на концерте в честь "победы"
РоSSийские захватчики убили уже 223 ребенка в Украине — Офис генпрокурораРоSSийские захватчики убили уже 223 ребенка в Украине — Офис генпрокурора
Нет никаких помех для поставок вооружения Украине — ПентагонНет никаких помех для поставок вооружения Украине — Пентагон
"Будем воевать, пока…": Арестович назвал условие для победы Украины над россией"Будем воевать, пока…": Арестович назвал условие для победы Украины над россией
Рекорд за 20 лет: Путин засекретил документы о награждении уничтоженных в Украине оккупантовРекорд за 20 лет: Путин засекретил документы о награждении уничтоженных в Украине оккупантов
Путин может пытаться одержать победу в Украине в течение года или двух — видеоПутин может пытаться одержать победу в Украине в течение года или двух — видео
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Последние новости
Подгружаем последние новости