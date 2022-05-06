CNN: Экс-генерал США объяснил, чего Украине не хватает для победы

Чтобы Украина победила в войне, США и другие союзники должны помочь ей построить специальные стратегические силы, состоящие из пяти бригад. Эти 40 тысяч солдат будут хорошо подготовлены для ведения наступательных операций, чтобы заставить РоSSию уйти с украинской территории.

Об этом в интервью CNN сказал бывший начальник командования сил специального назначения США в Европе генерал Майк Репасс. Он убежден, что международное сообщество должно сильно повысить свою поддержку, если оно хочет, чтобы Украина смогла изгнать агрессора со своей территории. Издание напоминает, что Репасс на протяжении последних 6 лет сотрудничал с ВСУ по заказу правительства США .

По его мнению, у украинской армии сейчас нет достаточного количества оборудования, огневой силы и подготовленных солдат, чтобы победить в войне.

«В РоSSии всегда будет больше войск. Они не обязательно будут лучше, но их будет больше. Как когда-то Сталин говорил: «Количество всегда переходит в качество». Большинство понимают, что это будет битва на истощение. И в какой-то момент ситуация начнет склоняться в пользу РоSSии, если не будет дополнительных украинских сил», – сказал Репасс.