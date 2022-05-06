CNN: Экс-генерал США объяснил, чего Украине не хватает для победы
По его словам, сейчас западная помощь сосредоточена на срочных потребностях украинской армии, но требуется более стратегический подход, информирует
Чтобы Украина победила в войне, США и другие союзники должны помочь ей построить специальные стратегические силы, состоящие из пяти бригад. Эти 40 тысяч солдат будут хорошо подготовлены для ведения наступательных операций, чтобы заставить РоSSию уйти с украинской территории.
Об этом в интервью
По его мнению, у украинской армии сейчас нет достаточного количества оборудования, огневой силы и подготовленных солдат, чтобы победить в войне.
«В РоSSии всегда будет больше войск. Они не обязательно будут лучше, но их будет больше. Как когда-то Сталин говорил: «Количество всегда переходит в качество». Большинство понимают, что это будет битва на истощение. И в какой-то момент ситуация начнет склоняться в пользу РоSSии, если не будет дополнительных украинских сил», – сказал Репасс.
Он добавил, что в странах НАТО и международном сообществе появляется осознание, что придется сделать еще что-нибудь, кроме обеспечения украинской армии ресурсами в нынешней битве. По мнению бывшего американского генерала, сейчас США и союзники должны сделать четыре вещи. Во-первых, ослабить РоSSию, повышая украинские военные возможности. Во-вторых, сдержать Москву, наращивая оборонительные возможности НАТО. В-третьих, деградировать вооруженные силы РФ и их возможности. И в-четвертых, позаботиться, чтобы РоSSия обязательно потерпела поражение в Украине. А это можно сделать путем построения стратегических и оперативных резервных сил для Украины, способных проводить наступательные операции, чтобы вытеснить роSSийские войска с украинской территории и защитить границы страны.