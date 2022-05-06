Оккупанты придумали лайфхаки, как не вернуться домой "грузом 200": "Чтобы не идти в атаку..."

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В Украине оккупантов "крошат, как котят" и чтобы не стать очередным "грузом 200", они и идут на некоторые хитрости.

Солдаты путинской армии поняли, что воевать против ВСУ, значит вернуться в рф трупом. Потому придумали так называемые лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. О хитростях оккупантах стало известно с аудиоперехвата, который опубликовала СБУ.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Так, захватчик убеждает другого, что "тупые приказы" командование можно и не выполнять. А если дают команду наступать пешком – просто послать командира, вероятно, по направлению роSSийского военного корабля.

Кроме того, оккупанты засыпают в топливный бак танков песок, чтобы те не заводились. Он также признался, что в Украине их "крошат, как котят" и чтобы не стать очередным "грузом 200", они и идут на такие методы.

"Бойцы песок сыпят в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку. Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все..." – заявил роSSийский военнослужащий.


Александра Павленко, politeka.net

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