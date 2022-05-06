В Херсоне оккупанты устроили глобальный "шмон", людей проверяют гораздо жестче

Сегодня в Херсоне оккупанты устроили глобальный "шмон". В городе поставили очень много блокпостов, в том числе там, где раньше никогда не ставили. Значительно жестче проверяют всех людей.

Об этом сообщил житель города.

“В наш многоквартирный дом сегодня около 9 утра пришли их военные (ранее никогда не приходили). Проверили подвал и крышу”, – говорится в сообщении.

Вчера закрыли выезд-въезд из Херсонской области, который был из Берислава в сторону Кривого Рога. Объявили, что возможности въехать или уехать в область не будет до 11 мая.

Также ограничили возможность передвижения внутри оккупированной территории: в Херсон проблематично попасть из соседних сел и городов.

“Они готовятся к 9 мая. Боятся силовых провокаций. Так что шманают всех и все, что только могут. Мы вынуждены до 11 мая даже прекратить перевозку гуманитарной помощи прямо в середине города. Попросили всех, кого обеспечиваем, следующие 5 дней потерпеть”, – добавил он.

Известны факты отнятия русскими военными гуманитарной помощи, когда они ее случайно находят. Говорят: "Мы сами ее раздадим людям 9 мая".

"Поэтому мы не хотим, чтобы они обнаружили наши небольшие гуманитарные склады", - отметил собеседник.

Напомним, ситуация в Херсонской области остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства на территории Херсонщины. Стабильно критична ситуация в оккупированных селах.

Как сообщили в британской разведке, РоSSия нацелена на длительную оккупацию Херсона.