В ближайшие три-четыре дня: враг готовится к крупному наступлению, что известно

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В ближайшие 3-4 дня роSSийские захватчики бросят все усилия, чтобы прорваться или в Северодонецк или в Попасную.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, враги круглосуточно обстреливают всю территорию области из разных видов вооружения. Но украинское командование готовится к более сильным наступлениям.

"Готовимся к более мощным наступлениям в ближайшие три - четыре дня. Они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную", - сообщил Гайдай.

По его словам, россияне продолжают попытки прорыва со стороны Рубежного, а Попасную продолжают стирать с лица Земли.

«По населенному пункту Барвенково тоже ежедневные попытки прорыва, и у нас есть еще одна горячая точка – это населенный пункт Воеводовка. Оно у нас, к сожалению, как переходящее красное знамя. Ее захватывали уже неоднократно большими силами, но наши ребята выбивали и пока держат там позиции», - сообщил Гайдай.

Комментируя ситуацию в Попасной, Гайдай сообщил, что россияне его полностью уничтожили.

«Более двух месяцев ежедневных обстрелов и бомбежек… Там жесточайшие бои и то, что там наши ребята ощущают – ту силу, которую бросают туда. Иногда это и батальонами, частные военные кампании россиян присутствуют, бомбят самолетами, на них и РСЗО, и танками, и артиллерией. Просто всем. Там действительно ад», - рассказал Гайдай о том, что приходится переживать бойцам ВСУ.

Добавим, вечером 5 мая вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство Северодонецкого «Азота».

Также стало известно об исчезновении на Луганщине двух спасателей - они повезли воду в село Нижнее и перестали выходить на связь.

"4 мая два работника ГСЧС – Денис Колотилов и Геннадий Муратов – на служебном автомобиле выполняли гуманитарную миссию – повезли в с.Нижнее (Горная громада) воду. После обеда перестали выходить на связь. Поиски результатов не дали – ни мужчины, ни пожарная машина не найдены. Есть вероятность, что ребята попали в рашистский плен, ведь в тот день вблизи села шли бои", - сообщил Гайдай.


Катерина Петренко, politeka.net

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