В Приднестровье пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах со стороны украинской границы — ОК «Юг»

В непризнанной «Приднестровской Молдавской Республике» пытались распространить фейк о том, что якобы со стороны украинской границы были слышны выстрелы. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в сводке.

«В Приднестровье, граничащем с Одесской областью, пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах, которые слышно со стороны Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает искать способы спровоцировать возникновение вооруженных столкновений в проблемном регионе.