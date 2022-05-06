Новостей.COM ⇒
2022-05-06
В Приднестровье пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах со стороны украинской границы — ОК «Юг»
Враг продолжает искать путь спровоцировать вооруженные столкновения в проблемном регионе, информирует
© unsplash/jacquesbopp
В непризнанной «Приднестровской Молдавской Республике» пытались распространить фейк о том, что якобы со стороны украинской границы были слышны выстрелы. Об этом
«В Приднестровье, граничащем с Одесской областью, пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах, которые слышно со стороны Украины», - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг продолжает искать способы спровоцировать возникновение вооруженных столкновений в проблемном регионе.
Анастасия Гурин, ZN.ua