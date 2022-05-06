В Приднестровье пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах со стороны украинской границы — ОК «Юг»

Враг продолжает искать путь спровоцировать вооруженные столкновения в проблемном регионе, информирует ZN.ua.

В Приднестровье пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах со стороны украинской границы — ОК «Юг»
© unsplash/jacquesbopp

В непризнанной «Приднестровской Молдавской Республике» пытались распространить фейк о том, что якобы со стороны украинской границы были слышны выстрелы. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в сводке.

«В Приднестровье, граничащем с Одесской областью, пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах, которые слышно со стороны Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает искать способы спровоцировать возникновение вооруженных столкновений в проблемном регионе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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