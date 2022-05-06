"Уинстон Черчилль нашего времени" – Буш о Зеленском

Экспрезидент США Джордж Буш назвал Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени". Так он охарактеризовал президента Украины в своем Instagram после видеосвязи.

"Я имел честь сегодня утром провести несколько минут в разговоре с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем в наше время. Я поблагодарил Президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, а также отметил мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не пошатнутся в своей борьбе с варварством и бандитизмом Путина. Американцев вдохновляет их сила духа и стойкость. Мы и дальше будем стоять вместе с украинцами, когда они отстаивают свою свободу", – написал Джордж Буш.

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