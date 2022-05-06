"Уинстон Черчилль нашего времени" – Буш о Зеленском

Экспрезидент США общался по видеосвязи с президентом Украины

© Лига.net

Экспрезидент США Джордж Буш назвал Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени". Так он охарактеризовал президента Украины в своем Instagram после видеосвязи.

"Я имел честь сегодня утром провести несколько минут в разговоре с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем в наше время. Я поблагодарил Президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, а также отметил мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не пошатнутся в своей борьбе с варварством и бандитизмом Путина. Американцев вдохновляет их сила духа и стойкость. Мы и дальше будем стоять вместе с украинцами, когда они отстаивают свою свободу", – написал Джордж Буш.

Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, распространенное George W. Bush (@georgewbush)

В свою очередь Владимир Зеленский об этом разговоре написал : “Было очень приятно познакомиться и услышать слова поддержки украинцам. Благодарны Соединенным Штатам Америки и американскому народу за искреннюю помощь. Мы это чувствуем и ценим”.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Лавров вспомнил Гитлера, говоря о Зеленском: Израиль назвал эти слова непростительнымиЛавров вспомнил Гитлера, говоря о Зеленском: Израиль назвал эти слова непростительными
Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»
Зеленский: "Украина видит США лидером среди гарантов безопасности нашего государства"Зеленский: "Украина видит США лидером среди гарантов безопасности нашего государства"
Науседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужнаНауседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужна
РоSSийские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства", - ЗеленскийРоSSийские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства", - Зеленский
Правительство подало на рассмотрение Зеленскому проект указа о Фонде восстановления УкраиныПравительство подало на рассмотрение Зеленскому проект указа о Фонде восстановления Украины
Украинский Медиарух и Комиссия журналистской этики обратились к Зеленскому — Детектор МедиаУкраинский Медиарух и Комиссия журналистской этики обратились к Зеленскому — Детектор Медиа
"В место нашего базирования выпустили ракету": Тарас Тополя признался, как опоздание в 30 минут спасло ему жизнь"В место нашего базирования выпустили ракету": Тарас Тополя признался, как опоздание в 30 минут спасло ему жизнь
Шольц предлагал Зеленскому отказаться от НАТО, чтобы «не злить» Путина – WSJШольц предлагал Зеленскому отказаться от НАТО, чтобы «не злить» Путина – WSJ
В Чехии предлагают дать Нобелевскую премию мира ЗеленскомуВ Чехии предлагают дать Нобелевскую премию мира Зеленскому
Последние новости
Подгружаем последние новости