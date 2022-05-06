Минздрав получил 5,25 млн доз препарата для противодействия потенциальной радиационной угрозе

Постоянные угрозы РФ перетереть всех в радиационный пепел заставляют реагировать и отечественную фармацевтическую отрасль, информирует ZN.ua.

Минздрав получил 5,25 млн доз препарата для противодействия потенциальной радиационной угрозе
© Дарница

Министерство здравоохранения Украины получило 5,25 млн доз отечественного препарата «Калий Йодид-125-Дарница», созданного фармацевтической компанией «Дарница», в частности, в рамках подготовки государства к потенциальной радиационной угрозе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Препарат был создан в соответствии с регламентом проведения йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии (Приказ Министерства здравоохранения Украины от 09 марта 2021 № 408).

В общем, для защиты украинцев было произведено 6,71 млн. доз лекарственного средства «Калий Йодид-125-Дарница», что позволяет провести йодную профилактику при необходимости более 6 млн человек. Из этой партии производитель передал для Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины 5,25 млн доз на сумму 69 млн грн. В мае компания планирует выпустить еще 1,5 млн. доз.

Йодид калия используется для защиты щитовидной железы от накопления радиации. Риск радиационного поражения щитовидной железы может быть снижен или даже предотвращен при своевременном назначении профилактики йода. Оптимальный эффект йодной профилактики достигается при превентивном приеме йодида калия за 6 и менее часов или одновременно с поступлением радиоактивных изотопов йода или попаданием в зону загрязнения. Прием йодида калия через 6 часов после попадания в загрязненную зону радиоактивными изотопами йода приводит к 2-кратному снижению дозы облучения, а если принять его через 24 часа – защитный эффект практически отсутствует. Одноразовый прием йодида калия обеспечивает защиту примерно на 24 часа. Профилактическую дозу йодида калия необходимо принимать только после официального оповещения об угрозе выброса от государства и необходимости проведения йодной профилактики.


Дубенко Вадим, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Просьба сдать Кривой Рог: экс-министр МВД Захарченко позвонил Вилкулу и получил "ответку"Просьба сдать Кривой Рог: экс-министр МВД Захарченко позвонил Вилкулу и получил "ответку"
Войска РФ обстреляли Авдеевский коксохим: минимум 10 человек погибли, 15 получили раненияВойска РФ обстреляли Авдеевский коксохим: минимум 10 человек погибли, 15 получили ранения
Украина получила от США уже 80% обещанных гаубиц M777, - CNNУкраина получила от США уже 80% обещанных гаубиц M777, - CNN
Центр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для УкраиныЦентр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для Украины
Из-за вражеских обстрелов Доброполья ранения получили семь человек, среди которых детиИз-за вражеских обстрелов Доброполья ранения получили семь человек, среди которых дети
РоSSия распространяет в Приднестровье фейк об угрозе населению со стороны Украины, – ГенштабРоSSия распространяет в Приднестровье фейк об угрозе населению со стороны Украины, – Генштаб
Военные РФ разрушили 102 учебных заведения в Украине, еще 1412 — получили поврежденияВоенные РФ разрушили 102 учебных заведения в Украине, еще 1412 — получили повреждения
"Никто в мире не может чувствовать себя безопасно": Зеленский о ядерной угрозе от рф"Никто в мире не может чувствовать себя безопасно": Зеленский о ядерной угрозе от рф
Украина получила официальный статус в европейской сети ENTSO-EУкраина получила официальный статус в европейской сети ENTSO-E
Швеция получила обещания от США и Британии по поводу гарантий безопасности до ее вступления в НАТОШвеция получила обещания от США и Британии по поводу гарантий безопасности до ее вступления в НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости