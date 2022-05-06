Минздрав получил 5,25 млн доз препарата для противодействия потенциальной радиационной угрозе

Министерство здравоохранения Украины получило 5,25 млн доз отечественного препарата «Калий Йодид-125-Дарница», созданного фармацевтической компанией «Дарница», в частности, в рамках подготовки государства к потенциальной радиационной угрозе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Препарат был создан в соответствии с регламентом проведения йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии (Приказ Министерства здравоохранения Украины от 09 марта 2021 № 408).

В общем, для защиты украинцев было произведено 6,71 млн. доз лекарственного средства «Калий Йодид-125-Дарница», что позволяет провести йодную профилактику при необходимости более 6 млн человек. Из этой партии производитель передал для Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины 5,25 млн доз на сумму 69 млн грн. В мае компания планирует выпустить еще 1,5 млн. доз.

Йодид калия используется для защиты щитовидной железы от накопления радиации. Риск радиационного поражения щитовидной железы может быть снижен или даже предотвращен при своевременном назначении профилактики йода. Оптимальный эффект йодной профилактики достигается при превентивном приеме йодида калия за 6 и менее часов или одновременно с поступлением радиоактивных изотопов йода или попаданием в зону загрязнения. Прием йодида калия через 6 часов после попадания в загрязненную зону радиоактивными изотопами йода приводит к 2-кратному снижению дозы облучения, а если принять его через 24 часа – защитный эффект практически отсутствует. Одноразовый прием йодида калия обеспечивает защиту примерно на 24 часа. Профилактическую дозу йодида калия необходимо принимать только после официального оповещения об угрозе выброса от государства и необходимости проведения йодной профилактики.