Такую кражу нельзя терпеть — Европарламент потребовал от РФ вернуть украденные самолеты
Европа требует ужесточить санкции против РоSSии.
Европарламент призвал РоSSию немедленно вернуть украденные самолеты лизингодателей. Об этом
Европейские депутаты озаботились тем, что война сильно влияет на авиационный сектор и «выразили сожаление», что РоSSия нарушила правила международной гражданской авиации и заставила самолеты, арендованные у иностранных компаний, перерегистрироваться в роSSийском авиареестре.
«Такую кражу нельзя терпеть», — отметили евродепутаты, требуя немедленного возвращения этих самолетов их законным владельцам.
Также парламентарии призвали к еще большему санкционному давлению на Москву, введя ограничения против роSSийского морского сектора и отказаться допустить суда, которые пришвартовались в РоSSии на пути в ЕС, заходить в порты ЕС. Кроме того, всем судам, которые хотят остановиться в портах ЕС, следует запретить заправляться в роSSийских портах.