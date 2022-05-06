Такую кражу нельзя терпеть — Европарламент потребовал от РФ вернуть украденные самолеты

Европа требует ужесточить санкции против РоSSии.

Такую кражу нельзя терпеть — Европарламент потребовал от РФ вернуть украденные самолеты

Европарламент призвал РоSSию немедленно вернуть украденные самолеты лизингодателей. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Европейские депутаты озаботились тем, что война сильно влияет на авиационный сектор и «выразили сожаление», что РоSSия нарушила правила международной гражданской авиации и заставила самолеты, арендованные у иностранных компаний, перерегистрироваться в роSSийском авиареестре.

«Такую кражу нельзя терпеть», — отметили евродепутаты, требуя немедленного возвращения этих самолетов их законным владельцам.

Также парламентарии призвали к еще большему санкционному давлению на Москву, введя ограничения против роSSийского морского сектора и отказаться допустить суда, которые пришвартовались в РоSSии на пути в ЕС, заходить в порты ЕС. Кроме того, всем судам, которые хотят остановиться в портах ЕС, следует запретить заправляться в роSSийских портах.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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