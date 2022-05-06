Такую кражу нельзя терпеть — Европарламент потребовал от РФ вернуть украденные самолеты

Европарламент призвал РоSSию немедленно вернуть украденные самолеты лизингодателей. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Европейские депутаты озаботились тем, что война сильно влияет на авиационный сектор и «выразили сожаление», что РоSSия нарушила правила международной гражданской авиации и заставила самолеты, арендованные у иностранных компаний, перерегистрироваться в роSSийском авиареестре.

«Такую кражу нельзя терпеть», — отметили евродепутаты, требуя немедленного возвращения этих самолетов их законным владельцам.