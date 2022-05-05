Байден и Шольц не признают легитимность изменения границ Украины по итогам войны

РоSSию призывают прекратить войну и вывести войска.

Байден и Шольц не признают легитимность изменения границ Украины по итогам войны
© Олаф Шольц/facebook

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. В центре внимания была продолжающаяся агрессивная война РоSSии против Украины и поддержка Киева в его войне против РФ. Оба лидера заявили, что не признают легитимность никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

Лидеры согласились с тем, что Украина должна и впредь получать существенную и постоянную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону. РоSSию по-прежнему настоятельно призывают к немедленному прекращению боевых действий в Украине, выводу войск с территории Украины и, таким образом, восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Шольц и Байден самым решительным образом осудили недавние заявления роSSийского руководства о дискредитации демократически легитимного украинского руководства.

Кроме того, Шольц сообщил, что глава МИД ФРГ Бербок в ближайшее время посетит Украину.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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