ООН и Красный Крест направили очередной гумконвой для эвакуации из "Азовстали"

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что ООН планирует собрать более 2 млрд долларов для помощи украинским беженцам и нуждающимся в помощи, а также надеется вывезти еще определенное количество людей из заблокированного россиянами Мариуполя.

На Конференции доноров для помощи Украине, проходящей в четверг, 5 мая, Гриффитс заявил о совместной с Международным комитетом Красного Креста операции по эвакуации людей из Мариуполя.

"Сегодня, сейчас, конвой следует в «Азовсталь», где должно быть завтра утром. Надеемся забрать оставшихся в этом аду и доставить их в безопасность", - сказал Гриффитс.

Он также отметил солидарность с Украиной и подчеркнул необходимость сделать все, чтобы уменьшить страдания людей.

"Мы приняли экстренное обращение с просьбой (аккумулировать) 2,25 млрд долларов и надеемся, что их удастся собрать", - сказал представитель ООН .

Гриффитс отметил, что война вызвала самое большое движение людей, беженцев, после Второй мировой войны в масштабе, которого еще не видели в Европе.