ООН и Красный Крест направили очередной гумконвой для эвакуации из "Азовстали"

Война вызвала самое большое движение беженцев после Второй мировой войны, информирует ZN.ua.

ООН и Красный Крест направили очередной гумконвой для эвакуации из
© t.me/polkazov

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что ООН планирует собрать более 2 млрд долларов для помощи украинским беженцам и нуждающимся в помощи, а также надеется вывезти еще определенное количество людей из заблокированного россиянами Мариуполя.

На Конференции доноров для помощи Украине, проходящей в четверг, 5 мая, Гриффитс заявил о совместной с Международным комитетом Красного Креста операции по эвакуации людей из Мариуполя.

"Сегодня, сейчас, конвой следует в «Азовсталь», где должно быть завтра утром. Надеемся забрать оставшихся в этом аду и доставить их в безопасность", - сказал Гриффитс.

Он также отметил солидарность с Украиной и подчеркнул необходимость сделать все, чтобы уменьшить страдания людей.

"Мы приняли экстренное обращение с просьбой (аккумулировать) 2,25 млрд долларов и надеемся, что их удастся собрать", - сказал представитель ООН.

Гриффитс отметил, что война вызвала самое большое движение людей, беженцев, после Второй мировой войны в масштабе, которого еще не видели в Европе.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский об эвакуации людей из Мариуполя: Чтобы их спасти, нужно продолжение режима тишиныЗеленский об эвакуации людей из Мариуполя: Чтобы их спасти, нужно продолжение режима тишины
Зеленский просит генсека ООН содействовать эвакуации раненых с "Азовстали"Зеленский просит генсека ООН содействовать эвакуации раненых с "Азовстали"
В окрестностях Киева, где велись бои, - минная опасность, - КГВАВ окрестностях Киева, где велись бои, - минная опасность, - КГВА
В Приднестровье готовятся к эвакуации семей роSSийских офицеров — Генштаб ВСУВ Приднестровье готовятся к эвакуации семей роSSийских офицеров — Генштаб ВСУ
Почти две тысячи мариупольцев ждут эвакуации возле Бердянска, открыт коридор из ЭнергодараПочти две тысячи мариупольцев ждут эвакуации возле Бердянска, открыт коридор из Энергодара
Для эвакуации согласовали две дополнительные локации посадки – Мангуш и Луначарское кольцоДля эвакуации согласовали две дополнительные локации посадки – Мангуш и Луначарское кольцо
Полк "Азов" показал видео эвакуации людей в Мариуполе"Полк "Азов" показал видео эвакуации людей в Мариуполе"
На первом этапе эвакуации из Мариуполя вывезли более 100 человек, сбор мирных и военных продолжится - ЕрмакНа первом этапе эвакуации из Мариуполя вывезли более 100 человек, сбор мирных и военных продолжится - Ермак
Войска РФ обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасамиВойска РФ обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами
Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации людей из Мариуполя, – СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости