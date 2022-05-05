Америка развернула в Германии ускоренную переподготовку украинских военных на новые артиллерийские системы, ударные дроны и радары — The Hill

Военные США усиливают подготовку украинских коллег для пользования вооружением от Запада, сейчас сотни специалистов учатся работать с артиллерийскими системами, беспилотниками и радарами. Об этом пишет издание The hill , ссылаясь на свои источники.

Усилия, предусматривающие вывоз наших военных из Украины для обучения в нескольких местах в Европе, значительно активизировались после того, как в начале апреля Пентагон сообщил, что научил около десяти таких военных, как использовать беспилотники Switchblade.

Сейчас более 220 украинцев прошли обучение с использованием американской артиллерии, в частности гаубицы M777, 10 000-фунтовой системы, которую можно буксировать транспортными средствами и поражать цели на расстоянии до 18 миль с помощью 155-мм снарядов. Вашингтон пообещал Киеву 90 таких систем.

Еще 20 украинских военнослужащих в воскресенье завершили недельный курс обучения по недавно разработанной беспилотной авиационной системе Phoenix Ghost.



"Мы проводим для них упорядоченный курс по новому оборудованию, которое они получат. Цель всего этого - как можно скорее вернуть их, чтобы потом они могли учить других в своей армии работать со снаряжением", — сказал журналистам генерал Джозеф Гильберт, руководитель учебного командования 7-й армии в Европе.