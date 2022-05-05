РоSSия создает подставные образовательные проекты для украинцев в Европе для сбора данных

Посольство Украины в Бельгии заявило об активизации влияния роSSийских агентов за границей и просит украинцев не регистрировать детей на обучение в школу «Vesna», созданную на средства РФ .

«За рубежом действует очень большое количество роSSийских организаций, которые прикрываются школами, садами, детскими кружками, курсами иностранных языков и т.д. Денежные средства на открытие таких заведений выделяются Россией с целью сбора персональных данных и дальнейшего проведения пропагандистской деятельности за рубежом», - сообщили в посольстве.

В частности, дипломатическое представительство просит украинцев быть бдительными, когда вам предлагают определенные «хорошие услуги» или «помощь».

В частности, посольство отмечает, что к таким организациям относится якобы украинская школа «Vesna», которая на самом деле является роSSийским проектом, который маскируется под помощь украинцам.

«Мы рекомендуем привлекать ваших детей в школьную систему, признанную бельгийскими властями, в частности бельгийских или украинских школ. Бельгийское законодательство не признает образование полученного в неаккредитованном заведении и будет считать, что ваш ребенок не отвечает легальным требованиям к образовательному процессу детей в возрасте от 5 до 18 лет», - добавили в посольстве.