РоSSия создает подставные образовательные проекты для украинцев в Европе для сбора данных
Посольство Бельгии, в частности, предостерегает о деятельности школы «Vesna», информирует
Посольство Украины в Бельгии
«За рубежом действует очень большое количество роSSийских организаций, которые прикрываются школами, садами, детскими кружками, курсами иностранных языков и т.д. Денежные средства на открытие таких заведений выделяются Россией с целью сбора персональных данных и дальнейшего проведения пропагандистской деятельности за рубежом», - сообщили в посольстве.
В частности, дипломатическое представительство просит украинцев быть бдительными, когда вам предлагают определенные «хорошие услуги» или «помощь».
В частности, посольство отмечает, что к таким организациям относится якобы украинская школа «Vesna», которая на самом деле является роSSийским проектом, который маскируется под помощь украинцам.
«Мы рекомендуем привлекать ваших детей в школьную систему, признанную бельгийскими властями, в частности бельгийских или украинских школ. Бельгийское законодательство не признает образование полученного в неаккредитованном заведении и будет считать, что ваш ребенок не отвечает легальным требованиям к образовательному процессу детей в возрасте от 5 до 18 лет», - добавили в посольстве.