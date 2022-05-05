Украине нужен статус кандидата в члены Евросоюза сейчас, в условиях войны – Зеленский

РоSSия планировала войну как прелюдию к удару по объединенной Европе.

Украине необходим статус кандидата в члены Евросоюза именно сейчас, в условиях войны. В рамках сокращенной процедуры обретения членства в ЕС .

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на Международной донорской конференции высокого уровня в поддержку Украины в Варшаве.

"Ибо эта война РоSSии против Украины планировалась как прелюдия к удару по объединенной Европе. Больше объединение – это мощный ответ. И потому членство Украины в Европейском Союзе должно быть абсолютной реальностью. Не просто обещаниями, не просто перспективой, а практическими шагами", – подчеркнул он.

Для победы свободы над тиранией Украине также необходим достаточный финансовый ресурс, чтобы граждане имели все необходимое.

"Украинское государство как распорядитель этих средств обеспечит все неотложные потребности – как оборонные, так и социальные и гуманитарные", – добавил президент.

Он также сообщил о подготовке масштабного Плана восстановления Украины после войны. Для этого государство нуждается в стратегическом международном плане поддержки, который будет современным аналогом исторического Плана Маршалла. Это деньги, технологии, специалисты и возможности для роста, необходимые для возвращения безопасной жизни, для модернизации и социального развития.

"Это будут инвестиции в стабильность всего центра и востока Европы. Чтобы агрессор знал, что не сломает силу Европы и всех свободных народов. И чтобы все разрушенное войной было восстановлено на высоком уровне", - пояснил президент.

Зеленский напомнил, что Украина предлагает партнерам – цивилизованным и ответственным государствам – взять шефство над теми регионами, над городами, над теми отраслями Украины, которые пострадали от развязанной Россией войны.

Напомним, 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны РоSSии против Украины, президент Владимир Зеленский подписал заявку на безотлагательное вступление в Евросоюз по упрощенной процедуре. С инициативой такой заявки для Украины выступила Словакия, а решение об ускоренном предоставлении членства поддержал ряд государств ЕС , в частности, Венгрия.

1 марта Европейский парламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Во время визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен лично передала Зеленскому опросник о вступлении в Евросоюз . 18 апреля Украина передала его обратно в ЕС .

После обработки Украине могут предоставить статус государства-кандидата на поступление. Процесс присоединения может занять годы.

В стране рассчитывают получить статус кандидата в этом июне.