Вчера украинские военные оттеснили оккупантов из Азовстали, - Арестович

Информация о продолжении боев в районе завода уточняется.

Вчера украинские военные оттеснили оккупантов с территории завода "Азовсталь".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона.

“Мы можем сказать, что вчера вошли роSSийские войска на территорию “Азовстали”. Они были выбиты нашими защитниками», – подчеркнул Арестович.

Он отметил, что бои в районе завода продолжаются. Информация о ситуации уточняется, ведь ее много и она противоречива.

"Многие эмоции вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", - сказал советник главы ОПУ.

Кроме того, заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар в очередной раз призвал мировое сообщество эвакуировать гражданских.

Он обратился к Верховному Главнокомандующему с просьбой позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения.

“Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не придерживается никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!”, – заявил он в обращении.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем попросил Генсека содействовать в вывозе из "Азовстали" всех раненых.