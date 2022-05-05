«Украине нужен аналог Плана Маршалла» - Зеленский

«Украине нужен аналог Плана Маршалла» - Зеленский
© Офис президента

Украине нужен стратегический план международной поддержки, это будет современный аналог исторического Плана Маршалла, сказал президент Владимир Зеленский на Международной донорской конференции высокого уровня по Украине в Варшаве, на которой он выступил с помощью видеосвязи.

Он заявил, что восстановление Украины теперь стало таким же историческим примером для нашего времени и будущего, как восстановление европейских стран после Второй мировой войны.

Это будет инвестицией в стабильность всей Центральной и Восточной Европы. Чтобы агрессор знал, что он не сломает могущество Европы и более свободных наций, что все разрушенное войной будет восстановлено», - подчеркнул Зеленский.


Ирина Знась, ZN.ua

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