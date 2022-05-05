Шарий пойман: СБУ выдали первые подробности

Шарий пойман: СБУ выдали первые подробности

В Испании задержан пророSSийский блогер Анатолий Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене

Об этом сообщает Служба безбеки Украины.

Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Напомним, что украинская спецслужба подозревает А. Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

- ст. 111 (Государственная измена)

- ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

В прошлом году ему было объявлено о подозрении.

Продолжаются все необходимые следственно-оперативные мероприятия для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия признала, что не может провести "парад победы" в ОРДЛО, впервые с 2014 годаРоSSия признала, что не может провести "парад победы" в ОРДЛО, впервые с 2014 года
Украинский моряк с легендарного буксира "Яны Капу" попал в плен россиян во второй раз: подробности и фотоУкраинский моряк с легендарного буксира "Яны Капу" попал в плен россиян во второй раз: подробности и фото
РоSSия впервые ударила в Закарпатье: пострадала железнодорожная подстанцияРоSSия впервые ударила в Закарпатье: пострадала железнодорожная подстанция
РоSSийский самолет заметили над Балтийским морем: первые подробностиРоSSийский самолет заметили над Балтийским морем: первые подробности
Первые подробности встречи лидера оппозиции Германии с президентом УкраиныПервые подробности встречи лидера оппозиции Германии с президентом Украины
На Закарпатье в результате обстрела повредили газопровод: подробностиНа Закарпатье в результате обстрела повредили газопровод: подробности
РоSSия впервые с начала полномасштабного вторжения нанесла удар по ЗакарпатьюРоSSия впервые с начала полномасштабного вторжения нанесла удар по Закарпатью
Джонсон и Зеленский обратились к Раде: видео и все подробностиДжонсон и Зеленский обратились к Раде: видео и все подробности
Помощники Ильи Кивы готовили провокации в Украине: фото, видео и все подробностиПомощники Ильи Кивы готовили провокации в Украине: фото, видео и все подробности
Зеленский впервые раскрыл подробности штурма Офиса президента: был вместе с женой и детьмиЗеленский впервые раскрыл подробности штурма Офиса президента: был вместе с женой и детьми
Последние новости
Подгружаем последние новости