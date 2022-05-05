Шарий пойман: СБУ выдали первые подробности
В Испании задержан пророSSийский блогер Анатолий Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене
Об этом сообщает Служба безбеки Украины.
Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
Напомним, что украинская спецслужба подозревает А. Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111 (Государственная измена)
- ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
В прошлом году ему было объявлено о подозрении.
Продолжаются все необходимые следственно-оперативные мероприятия для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом.