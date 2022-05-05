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2022-05-05
В результате ракетного удара по Краматорску ранены шесть человек
Был нанесен удар по промышленному объекту города.
Наслідки обстрілу Краматорська вночі 4-5 травня
Фото: Telegram Краматорської міської ради
Ночью с 4 на 5 мая роSSийская армия нанесла ракетные удары по Краматорску. Пострадали три жилых многоэтажных здания, детский сад и школа. В результате обстрелов ранены шесть человек.
Об этом сообщила в Telegram служба Краматорского городского совета.
"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города", – говорится в сообщении городского совета.
В результате обстрела нанесен удар по одному из промышленных объектов города.
Фото: телеграм-канал Павла Кириленка
Фото: телеграм-канал Павла Кириленка
Фото: телеграм-канал Павла Кириленка
Фото: телеграм-канал Павла Кириленка
Напомним, 10 апреля враг обстрелял вокзал в Краматорске. В результате обстрела погибли 57 человек, среди них пятеро детей.