В результате ракетного удара по Краматорску ранены шесть человек

Был нанесен удар по промышленному объекту города.

В результате ракетного удара по Краматорску ранены шесть человек
Наслідки обстрілу Краматорська вночі 4-5 травня
Фото: Telegram Краматорської міської ради

Ночью с 4 на 5 мая роSSийская армия нанесла ракетные удары по Краматорску. Пострадали три жилых многоэтажных здания, детский сад и школа. В результате обстрелов ранены шесть человек.

Об этом сообщила в Telegram служба Краматорского городского совета.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города", – говорится в сообщении городского совета.

В результате обстрела нанесен удар по одному из промышленных объектов города.

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Напомним, 10 апреля враг обстрелял вокзал в Краматорске. В результате обстрела погибли 57 человек, среди них пятеро детей.

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