Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона

РоSSийские оккупанты заблокировали въезд и выезд в Херсон. Как сообщает « Суспільне » со ссылкой на собственного корреспондента, сегодня утром, 5 мая, движение в город и из города остановили.

«Военные РФ не выпускают никого и не пускают в оккупированный Херсон. Возвращают назад даже рейсовые автобусы», – сообщают журналисты.

По данным местных медиа, движение из города и в город, по словам оккупантов, заблокировали до 11 мая.

В то же время выехать из города еще можно не основными дорогами.