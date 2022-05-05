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2022-05-05
Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона
Говорят, движение было остановлено до 11 мая.
© Суспільне UA
РоSSийские оккупанты заблокировали въезд и выезд в Херсон. Как сообщает «
«Военные РФ не выпускают никого и не пускают в оккупированный Херсон. Возвращают назад даже рейсовые автобусы», – сообщают журналисты.
По данным местных медиа, движение из города и в город, по словам оккупантов, заблокировали до 11 мая.
В то же время выехать из города еще можно не основными дорогами.
Ирина Знась, ZN.ua