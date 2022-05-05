Разведданные США помогли украинским воинам ликвидировать ряд роSSийских генералов - New York Times

Количество убитых в ходе широкомасштабной войны РоSSии против Украины роSSийских генералов поражает военных аналитиков, информирует ZN.ua.

Разведданные США помогли украинским воинам ликвидировать ряд роSSийских генералов - New York Times

По словам высокопоставленных американских чиновников, Соединенные Штаты предоставили разведывательные данные, которые помогли украинцам найти и уничтожить многих роSSийских генералов, погибших в ходе войны на Украине, сообщает New York Times.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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