Новостей.COM ⇒
2022-05-05
Разведданные США помогли украинским воинам ликвидировать ряд роSSийских генералов - New York Times
Количество убитых в ходе широкомасштабной войны РоSSии против Украины роSSийских генералов поражает военных аналитиков, информирует
По словам высокопоставленных американских чиновников, Соединенные Штаты предоставили разведывательные данные, которые помогли украинцам найти и уничтожить многих роSSийских генералов, погибших в ходе войны на Украине, сообщает New York Times.
Юлия Мельничук, ZN.ua