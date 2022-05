От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей – ООН

От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей. Такое утверждение в своем Twitter выразил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

"Продовольствие должно входить и выходить из Украины. Порты должны снова открыться. На кону поставлены миллионы, если не миллиарды жизней, и у нас заканчивается время - этого требует мир", - написал Дэвид Бизли.