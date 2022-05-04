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2022-05-04
На Донбассе Вооруженные силы отбили 11 атак россиян, уничтожив 5 танков и 2 Су-30
Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника типа «Орлан-10» и «ZALA-421»
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
В течение 4 мая группировка Объединенных сил отразила 11 атак врага.
Об этом сообщает Операция объединенных сил.
При этом украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и «ZALA-421».
Напомним, за минувшие сутки оккупанты потеряли еще 300 военных. В целом по состоянию на 4 мая общие боевые потери противника составили 24500.