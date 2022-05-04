Делегация ХАМАС прибыла в РоSSию для встречи с Лавровым и Кадыровым — СМИ
Представители антисемитской организации уже пообщались с главой МИД РоSSии, информирует
Делегация антисемитской террористической организации ХАМАС во главе с Муссой Абу Марзуком прибыла в РоSSийскую Федерацию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и Президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
По информации палестинского издания
Как сообщает источник, представители террористической организации также пообщались со специальным представителем Владимира Путина на Ближнем Востоке и в странах Африки Михаилом Богдановым. Что касается встречи с Кадыровым, то когда она состоится неизвестно.