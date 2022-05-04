Делегация ХАМАС прибыла в РоSSию для встречи с Лавровым и Кадыровым — СМИ

Представители антисемитской организации уже пообщались с главой МИД РоSSии, информирует ZN.ua.

Делегация ХАМАС прибыла в РоSSию для встречи с Лавровым и Кадыровым — СМИ
© majalla.com

Делегация антисемитской террористической организации ХАМАС во главе с Муссой Абу Марзуком прибыла в РоSSийскую Федерацию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и Президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

По информации палестинского издания Donia Al-Watan, главари ХАМАС уже провели встречу с представителем МИД РоSSии. На ней обсуждались двусторонние отношения между Россией и движением, а также ситуация в Иерусалиме и внутри Палестинской автономии. Кроме Абу Марзука, в состав делегации ХАМАС вошли член законодательного совета Палестины Фатхи Хаммад и бывший лидер военного крыла Хуссам Бадран.

Как сообщает источник, представители террористической организации также пообщались со специальным представителем Владимира Путина на Ближнем Востоке и в странах Африки Михаилом Богдановым. Что касается встречи с Кадыровым, то когда она состоится неизвестно.


Александр Кричковский, ZN.ua

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