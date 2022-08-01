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2022-08-01
За сценарієм Оленівки: ХАМАС звинуватив ЦАХАЛ в нанесенні авіаудару по будівлі з ізраїльськими полоненими
Йдеться про воєнну спецоперацію «Страж стін» у травні 2021 року, інформує
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Представники угруповання ХАМАС, визнаного в країнах Заходу терористичним, у неділю звинуватили Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) в нанесенні авіаудару по будівлі, де утримувалися полонені ізраїльські військовослужбовці. Про нову заяву з боку палестинського руху пише
У своїй заяві Абу Обейда, речник бригади ХАМАС Ізз ад-Дін аль-Касам, сказав, що в травні минулого року удар вцілив у заклад, де зберігалися тіла солдатів, убивши при цьому одного з офіцерів, яким було доручено охороняти останки, і поранивши ще трьох.
Оксана Коваль, ZN.ua