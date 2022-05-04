ОТГ "Восток" уничтожила 36 оккупантов и семь единиц техники врага

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отразила две атаки роSSийских оккупантов в среду и уничтожила 36 человек личного состава врага.

Об этом сообщается на странице ОТГ в фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 4 мая роSSийские фашистские войска осуществили 2 атаки позиций украинских защитников. Потери врага составили: личного состава – 36; БМП – 2; БТР – 2; АО – 3", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, оккупационные войска РФ сосредоточили до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости к государственной границе с Украиной.

Командование роSSийских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление в Запорожском и Криворожском направлениях.