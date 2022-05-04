РоSSийская агрессия разрушила культурные объекты в 13 регионах Украины

Самое большое количество разрушений в Луганской, Донецкой, Сумской и Николаевской областях, информирует ZN.ua.

РоSSийская агрессия разрушила культурные объекты в 13 регионах Украины
Оккупанты продолжают наносить удары по культурному наследию Украины
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Полномасштабное вторжение РоSSии в Украину привело к разрушению культурных объектов в 13 областях нашей страны. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днепров.

«Повреждены и разрушены объекты на территории 56 территориальных громад в 13 областях Украины. Самые большие потери и убытки понесла культурная инфраструктура на территории Донецкой и Луганской, Сумской и Николаевской областей», - заявил он.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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