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2022-05-04
РоSSийская агрессия разрушила культурные объекты в 13 регионах Украины
Самое большое количество разрушений в Луганской, Донецкой, Сумской и Николаевской областях, информирует
Оккупанты продолжают наносить удары по культурному наследию Украины© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
Полномасштабное вторжение РоSSии в Украину привело к разрушению культурных объектов в 13 областях нашей страны. Об этом во время
«Повреждены и разрушены объекты на территории 56 территориальных громад в 13 областях Украины. Самые большие потери и убытки понесла культурная инфраструктура на территории Донецкой и Луганской, Сумской и Николаевской областей», - заявил он.
Фаина Ваулина, ZN.ua